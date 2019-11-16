Милан и Монако поборются за таланта Гремио

Атакующий полузащитник бразильского Гремио Жан Пьер попал в сферу интересов итальянского Милана и французского Монако.

Талант "мушкетеров" зимой может перебраться в Европу. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

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Интерес к Пьеру проявляют сразу два кризисных гранда – Милан и Монако. Переход должен состояться в январе. Однако, пока неизвестно, кто из клубов является фаворитом в борьбе за 21-летнего бразильца.

В сезоне-2019 Жан Пьер провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Ориентировочная стоимость хавбека – 10 млн евро.

#Milan e #Monaco stanno seguendo il fantasista brasiliano #JeanPyerre del #Gremio. A gennaio il classe 1998 punta a sbarcare in Europa: primi contatti già avviati. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 15, 2019

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