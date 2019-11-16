Милан и Монако поборются за таланта Гремио

Атакующий полузащитник бразильского Гремио Жан Пьер попал в сферу интересов итальянского Милана и французского Монако.
Талант "мушкетеров" зимой может перебраться в Европу. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.
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Интерес к Пьеру проявляют сразу два кризисных гранда – Милан и Монако. Переход должен состояться в январе. Однако, пока неизвестно, кто из клубов является фаворитом в борьбе за 21-летнего бразильца.
В сезоне-2019 Жан Пьер провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Ориентировочная стоимость хавбека – 10 млн евро.
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