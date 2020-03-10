Милан и еще две команды Серии А отменили тренировки

Лига Европы — 16:12 402
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Вольфсбург – Шахтер: поединок Лиги Европы состоится за закрытыми дверями
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Наші за кордоном. Дем’яненко у незрозумілій ситуації, Петряк у вогні, а сенсаційна невдача Реброва – на вагу золотаМир — 16:00 973
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Коронавірус атакує: усі можливі сценарії футбольного сезону – від зміщення календаря до повного колапсуМир — 15:22 429
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Польша – Украина: поединок пройдет без зрителейЕвро-2020 — 14:15 241
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