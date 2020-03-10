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Милан и еще две команды Серии А отменили тренировки

20:05 78 Читати українською
Милан и еще две команды Серии А отменили тренировки
Златан Ибрагимович / Фото ФК Милан

Итальянские клубы вводят жесткие меры безопасности.

Руководство Милана, Вероны и Фиорентины решили временно отменить все тренировочные мероприятия для безопасности здоровья игроков, сообщает football-italia.

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О дате возобновления занятий пока не сообщается. Напомним, в Италии на месяц отменили все массовые спортивные мероприятия. Стоит отметить, что на еврокубковые поединки этот запрет не распространяется.

По официальным данным, в стране уже около десяти тысяч человек заразились коронавирусом.

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Теги
коронавирус Фиорентина Фиорентина Милан Милан Верона Верона Италия Серия А
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