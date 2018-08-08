Милан и Челси согласовали сумму выкупа за Бакайоко

Милан арендует хавбека Челси Тьемуе Бакайоко с правом выкупа за 30-35 млн евро.

Хавбек Челси Тьемуе Бакайоко все ближе к тому, чтобы продолжить карьеру на Сан-Сиро.

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Клубы согласовали аренду футболиста, а сумма выкупа француза составит 30-35 млн евро, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Бакайоко пришел в Челси перед сезоном 2017/18, в течение которого принял участие в 29 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Фанаты Челси часто критиковали француза за неудачную игру.