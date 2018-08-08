toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Милан и Челси согласовали сумму выкупа за Бакайоко

17:21 135 Читати українською
Милан и Челси согласовали сумму выкупа за Бакайоко
Тьемуе Бакайоко / Фото: Sky Sports

Милан арендует хавбека Челси Тьемуе Бакайоко с правом выкупа за 30-35 млн евро.

Хавбек Челси Тьемуе Бакайоко все ближе к тому, чтобы продолжить карьеру на Сан-Сиро.

Монако заработал 550 млн евро за 2 года – мастер-класс от французского клуба, который вызывает двусмысленные чувства

Клубы согласовали аренду футболиста, а сумма выкупа француза составит 30-35 млн евро, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Бакайоко пришел в Челси перед сезоном 2017/18, в течение которого принял участие в 29 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Фанаты Челси часто критиковали француза за неудачную игру.

Теги
Челси Челси Англия Трансферы Челси Трансферы Милана Тьемуэ Бакайоко Тьемуэ Бакайоко Милан Милан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал готов предложить Модричу новый контракт
    Іспанія — 14:54259 Реал готов предложить Модричу новый контракт
35
мин
Зальцбург
20:00
Шкендия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук