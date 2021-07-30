Гранды итальянской Серии А до сих пор не договорились о переезде нападающего Йосипа Иличича из Бергамо на Сан-Сиро.

Руководство "россонери" и боссы бергамасков имеют разные позиции относительно финансовой составляющей перехода, сообщает Calciomercato.

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Милан хочет взять Иличича в аренду с обязательством выкупа словенца следующим летом за 3 млн евро. В свою очередь Аталанта предпочитает получить за форварда 8 млн евро. В столице моды эти требования "Богини" считают завышенными. Ускорить трансфер может позиция самого балканца, если он изъявит желание продолжить карьеру именно в Милане.

К слову, в сезоне 2020/21 Йосип Иличич провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач. Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини хочет продать нападающего из-за личного конфликта.

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