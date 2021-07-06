Представители итальянской Серии А в еврокубках запланировали бартерный трансфер в летнее окно переходов.

"Россонери" заинтересовались предложением бергамасков об обмене, утверждает Tuttosport.

Яремчук в Милан – итальянский клуб обозначил сумму, которую готов заплатить за форварда сборной Украины

Аталанта предложила Милану нападающего Иличича. У словенца конфликт с алленаторе "Богини" Джан Пьеро Гасперини. В дальнейшие планы наставника команды скандальный балканец не входит.

В свою очередь взамен Аталанта стремится получить хавбека Милана Побега. 18-летний талант в прошлом сезоне зарекомендовал себя в Специи, где выступал на правах аренды. Контракт юниора с "россонери" действует до лета 2025-го.

К слову, в сезоне 2020/21 Йосип Иличич провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач. Тем временем Томмазо Побега сыграл 20 поединков в Серии А, в которых оформил 6 голов и 3 ассиста.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии