Полузащитник Лилля Ренату Санчеш может получить еще один шанс сыграть на самом высоком уровне.

Португальский вундеркинд сумел реанимировать свою карьеру в составе Лилля, с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Франции.

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Теперь Санчеш готов сделать следующий шаг в своей карьере. За ситуацией следят Милан и Арсенал. Если Ренату решит покинуть Лилль, оба клуба готовы сделать предложение по трансферу, сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, Ренату Санчеш заставил говорить о себе в раннем возрасте. В составе сборной Португалии он торжествовал на Евро-2016, став самым молодым победителем за всю историю чемпионатов Европы. После турнира он сменил Бенфику на Баварию, но в Мюнхене закрепиться не смог.

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