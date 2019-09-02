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Милан и Айнтрахт осуществят звездный обмен – Хюттер подтвердил трансферы

00:27 62 Читати українською
Милан и Айнтрахт осуществят звездный обмен – Хюттер подтвердил трансферы
Анте Ребич / ФК Айнтрахт

Анте Ребич перейдет в Милан, тогда как Андре Силва отправится во Франкфурт-на-Майне.

Главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер в комментарии после победы над Фортуной (2:1) сообщил, что Анте Ребич переходит в Милан.

Ребич сегодня прибудет в Италию для подписания контракта с Миланом

Зато форвард "россонери" Андре Силва присоединится к немецкой команде. Португалец не смог раскрыться на Сан-Сиро и играл на правах аренды в Севилье.

Айнтрахт набрал 6 очков за 3 тура Бундеслиги, Милан – 3 очка за 2 тура Серии А.

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