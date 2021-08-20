Форвард Монако Пьетро Пеллегри может снова оказаться в чемпионате Италии, в его услугах заинтересован Милан, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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"Россонери" нужен игрок на роль третьего нападающего после Ибрагимовича и Жиру. Отмечается, что оба клуба сейчас работают над завершением потенциального перехода на правах аренды. Действующий контракт Пеллегри рассчитан до лета 2022 года, поэтому сначала он продлит соглашение с монегасками.

Напомним, несколько лет назад воспитанник Дженоа заставил о себе говорить всю Европу, заиграв в Серии А в 17 лет. Зимой 2018-го Монако не пожалел за юного итальянца 8 млн евро, но Пеллегри так и не оправдал ожиданий. После перехода итальянец сыграл за монегасков 23 матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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