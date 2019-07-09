Милан хочет усилиться лучшим бомбардиром Копа Америка-2019 Эвертоном

Нападающий Гремио и сборной Бразилии Эвертон может попробовать свои силы в Серии А.

Великолепная игра Эвертона на Копа Америка-2019 не оставила равнодушным Милан, который намерен приобрести бразильского форварда, сообщает A Bola.

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По информации издания, 23-летний игрок совсем не против примерить футболку "россонери".

Бразильский Гремио не хочет дешево отпускать своего нападающего, поэтому Милану придется раскошелиться минимум на 40 млн евро.

После 9-ти туров чемпионата Бразилии Эвертон успел провести 6 поединков, в которых отметился тремя голами.

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