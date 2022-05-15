В этом сезоне швед потерял статус ключевого футболиста Милана, большую часть времени проводя в лазарете. Это не устраивает Златана, который уже публично признался, что сомневается в продолжении карьеры.

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В то же время, директор Милана Паоло Мальдини заявил, что клуб готов предложить 39-летнему форварду новый контракт. Решать должен сам Ибра. Также готов продолжить сотрудничество Стефано Пиоли. Наставник "Россонери" перед матчем против Аталанты выразил надежду, что Златан продолжит выступать за его команду.

"Последний матч для Ибрагимовича на Сан-Сиро? Я не знаю, надеюсь, что нет. Он – чемпион, я очень уважаю его. У него достаточно ума, чтобы принять правильное решение относительно своего будущего", – сказал Пиоли на предматчевой пресс-конференции.

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