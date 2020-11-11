"Россонери" уже давно следят за нападающим менхенгладбахской Боруссии Маркусом Тюрамом и в ближайшие месяцы попытаются купить 23-летнего француза, сообщает Bild.

Тюрам заинтересовал ряд европейских грандов после погрома Шахтера

По информации издания, это личная просьба главного тренера команды Стефано Пиоли. Специалисту нравится Тюрам-младший за его гибкость, учитывая, что он может играть как нападающий, так и как вингер. Оптимизма добавляет недавнее признание Маркуса, что он в детстве болел за Милан, хотя его отец играл за Ювентус.

Добавим, что в текущей кампании сын Лилиана Тюрама провел 11 матчей за Боруссию М, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. В частности, именно Маркус дважды забил Реалу в Лиге чемпионов, а также ассистировал Плеа, когда тот забивал шестой гол в ворота Шахтера.

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