toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 АНДРЕЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРИЙ СУРКИС

Милан готовится продать звезд зимой, – GdS

12:35 228 Читати українською
Милан готовится продать звезд зимой, – GdS
Доннарумма и Пйонтек / LaPresse

Итальянский Милан может расстаться сразу с несколькими ведущими игроками из-за финансовых проблем. В список трансферов "на выход" попадут 2-5 игроков.

"Россонери" хотят продать нескольких игроков, чтобы пополнить клубную казну, сообщает La Gazzetta dello Sport.

ПСЖ может переманить Пакета

Руководство Милана считает, что больше всего сможет заработать на трансферах голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и хавбека Хесуса Сусо. Кроме того, в зимнее трансферное окно покинуть Сан-Сиро могут полузащитники Лукас Пакета и Франк Кессье, а также форвард Кшиштоф Пйонтек. В частности, двое последних могут оказаться в чемпионате Англии.

Отметим, что Милан провалил старт сезона в Серии А (9 очков в 7-ми турах) и провел замену главного тренера. В воскресенье в должности наставника миланцев дебютирует Стефано Пиоли.

Милан нашел усиление в составе грандов АПЛ

blog_ava
Левченко – о драке Павелко и Суркисов: Я всегда знал, что Украина – это страна отличных боксеров
12:48
379
Теги
Италия Милан Милан Хесус Сусо Хесус Сусо Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Франк Кессье Франк Кессье Трансферы Милана Лукас Пакета Лукас Пакета Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
21
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук