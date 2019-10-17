Милан готовится продать звезд зимой, – GdS

Итальянский Милан может расстаться сразу с несколькими ведущими игроками из-за финансовых проблем. В список трансферов "на выход" попадут 2-5 игроков.

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Руководство Милана считает, что больше всего сможет заработать на трансферах голкипера Джанлуиджи Доннаруммы и хавбека Хесуса Сусо. Кроме того, в зимнее трансферное окно покинуть Сан-Сиро могут полузащитники Лукас Пакета и Франк Кессье, а также форвард Кшиштоф Пйонтек. В частности, двое последних могут оказаться в чемпионате Англии.

Отметим, что Милан провалил старт сезона в Серии А (9 очков в 7-ми турах) и провел замену главного тренера. В воскресенье в должности наставника миланцев дебютирует Стефано Пиоли.

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