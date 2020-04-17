Милан готовится к возобновлению сезона – Ибрагимович и другие легионеры получили инструкции

Руководство итальянского Милана надеется, что вскоре удастся возобновить тренировочный процесс.

Футболисты "росонери", находящихся за пределами Италии, должны вернуться в Милан до 20 апреля, сообщает Sky Sport.

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По информации издания, руководство дало игрокам такое указаниеу, чтобы те успели пройти 14-дневный карантин перед возобновлением тренировочного процесса, что ориентировочно может состояться уже 4 мая.

Ибрагимович, Бегович, Леао, Кастильехо, Круньич, Ребич, Кессье, Чалханоглу, Беннасер, Кьяер, Пакета и Тео Эрнандес должны в течение нескольких дней вернуться в расположение клуба. Из иностранцев Италию на время карантина не покинул только Мусаккио.

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