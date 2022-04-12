Милан начинает с Сассуоло переговоры по Берарди, сообщает La Gazzetta dello Sport. Доменико оценивают в 30 миллионов евро, но Милан не готов платить такие деньги за 27-летнего вингера. "Россонери" хотят арендовать Берарди с правом дальнейшего выкупа.

Если не удастся договориться с Сассуоло, Милан обратится к альтернативным опциям. Это партнеры Соболя по Брюгге – Шарль Де Кетеларе и Ноа Ланг. Также в Милане рассчитывают на Ясина Адли, круто показывающего себя в аренде в Бордо.

Берарди – основной игрок сборной Италии. В этом сезоне он забил 14 голов и отдал 10 ассистов за 28 матчей Серии А.

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