Алексис Салемакерс, вернувшийся в Милан после аренд, быстро превратился в одну из центральных фигур в команде Массимилиано Аллегри. Как сообщает Corriere dello Sport, руководство "россонери" уже работает над новым контрактом для бельгийца, отклонив интерес сразу нескольких топ-клубов – Астон Виллы, Ювентуса и Ромы.

В нынешнем сезоне Салемакерс отлично проявил себя в новой схеме 3-5-2. Его универсальность и тактический интеллект позволили занять ключевую роль на правом фланге. Символичным стал его ассист на Луку Модрича в матче против Болоньи, который принес победу Милану.

Несмотря на заманчивые предложения, среди которых была 20-миллионная попытка Ромы в мае, клуб отказался вести переговоры, убежден в важности игрока для перестройки состава. Новый контракт планируют заключить до 2029 года с опцией продления еще на сезон и улучшенной зарплатой.

Переговоры с представителями бельгийца стартуют в ближайшие недели, а договоренность могут закрыть до конца года. Напомним, что Салемакерс был одноклубником украинца Артема Довбика в составе Ромы в сезоне 2024/2025.

