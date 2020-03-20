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Милан готов выложить солидную сумму за звезду Ла Лиги

19:20 50 Читати українською
Милан готов выложить солидную сумму за звезду Ла Лиги
Набиль Фекир / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Франции Набиль Фекир может в ближайшее время сменить чемпионат – игрока ждут на Апеннинах.

Полузащитник Бетиса Набиль Фекир может продолжить карьеру в Милане, сообщает издание AS.

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Севильцы не имеют особого желания отпускать одного из своих лидеров, однако согласятся на сумму компенсации не менее 40 млн евро. Интересно, что в соглашении с футболистом, которое рассчитано до июня 2023 года, прописан пункт о сумме отступных в размере 100 млн евро.

Напомним, Фекир стал игроком Бетиса летом 2019 года, перейдя в испанский клуб из Лиона за 19,75 млн евро. Если трансфер 26-летнего футболиста в Милан состоится, то Лион получит 20 процентов от сделки. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

В текущем сезоне французский алжирец провел в составе Бетиса 23 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Теги
Италия Трансферы Ла Лига Набиль Фекир Набиль Фекир Милан Милан Бетис Бетис
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