Итальянский Милан стремится сохранить в команде полузащитника Браима Диаса. Он защищает цвета "россонери" на правах аренды из мадридского Реала.

Испанский хавбек может продолжить выступления в Сан-Сиро и после аренды, утверждает Calciomercato.

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Прошлым летом "россонери" не смогли согласовать с Реалом включение в арендное соглашение пункта о выкупе Браима. Однако, теперь Милан настроен подписать таланта на постоянной основе. В свою очередь наставник мадридцев Зинедин Зидан в восторге от прогресса 21-летнего полузащитника в Италии и рассчитывает на него в будущем.

В нынешнем сезоне Браим Диас провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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