Защитник сборной Дании и Милана Симон Кьяер может получить капитанскую повязку в составе "россонери".

Болельщики остались под впечатлением от действий Кьяера, который оказал первую помощь Кристиану Эриксену до прибытия бригады медиков, и требуют сделать его капитаном команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Нынешний капитан Милана Алессио Романьоли перестал регулярно попадать в основной состав, тогда как вице-капитан "россонери" Джанлуиджи Доннарумма вообще решил покинуть клуб. Акции болельщиков Милана и Интера, которые благодарны Кьяеру за спасение их звезды, не остались без внимания боссов "россонери" – технический директор клуба Паоло Мальдини поддерживает подобное решение.

Напомним, Кьяер одним из первых прибежал на помощь Кристиану Эриксену, сделав ему непрямой массаж сердца и не дал тому проглотить язык. Позже он организовал игроков сборной Дании закрыть собой Эриксена, которому оказывали помощь прямо на поле и утешал жену своего партнера по команде.

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