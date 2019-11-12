Милан готов подписать сразу двух хавбеков Арсенала

Милан надеется существенно усилить собственную полузащиту во время зимнего трансферного окна.

На радары "россонери" попали хавбеки Гранит Джака и Лукас Торрейра, утверждает Tuttomercatoweb.

Арсенал поставил ультиматум Эмери

Швейцарец имеет открытый конфликт с фанатами "канониров", из-за которого он потерял место в основе и капитанскую повязку. Джака якобы уже подыскивает себе дом в Италии, что намекает на возможный трансфер уже зимой.

Торрейра также не может похвастаться стабильным местом в основе команды Эмери. Уругваец еще летом заявлял о сложности своей адаптации в Англии, и Милан может воспользоваться недовольством игрока во время переговоров. К тому же, 23-летний хавбек уже имеет опыт успешных выступлений в Серии А за Сампдорию.

К слову, сейчас и Милан и Арсенал далеки от тех позиций в своих чемпионатах, которые гарантируют участие в Лиге чемпионов на следующий сезон – лондонцам не хватает восемь очков после 12 туров АПЛ, у "россонери" дефицит в 11 пунктов.

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