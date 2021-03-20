Милан планирует усилить состав в случае выхода в Лигу чемпионов, а потому обратил внимание на Душана Влаховича и Николу Влашича, сообщает Gazzetta dello Sport.

Хет-трик за один тайм и ассист вратаря в видеообзоре матча Беневенто – Фиорентина – 1:4

Не исключено, что "россонери" подпишут обоих игроков, правда, для этого понадобится немалая сумма – Влаховича оценивается в 40 млн евро, а Влашич – в 30 млн.

К слову, Влахович провел 29 поединков в составе Фиорентины, записав в свой актив 12 голов и 1 результативную передачу. Влашич за московский ЦСКА сыграл 27 поединков, отметившись 11 мячами и 6 ассистами.

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