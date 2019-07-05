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Милан готов отдать своего игрока ради звезды Вулверхэмптона

15:12 146 Читати українською
Милан готов отдать своего игрока ради звезды Вулверхэмптона
Рубен Невеш / Reuters

Итальянцы настроены серьезно побороться за хавбека Рубена Невеша.

Милан предложит за португальского полузащитника 15 миллионов евро и Андре Силву, информирует Sport Mediaset.

Милан попрощался сразу с пятью игроками

23-летний нападающий не смог проявить себя в составе "россонери", поэтому руководство клуба подыскивает Силве новое место работы. Севилья, которая арендовала его в прошлом сезоне, не готова выкупить контракт экс-игрока Порту. Милан стремится использовать форварда в переговорах с Вулверхэмптоном по Невешу, однако англичане не горят желанием отпускать своего лидера.

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Напомним, и Силва и Невеш защищают цвета сборной Португалии, которая является соперником Украины в отборе на Евро-2020.

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Теги
Трансферы Англия Милан Милан Португалия Португалия Италия Андре Силва Андре Силва Рубен Невеш Рубен Невеш Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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