Миланский клуб продолжает переговоры о трансфере Миленковича. На этот раз "россонери" озвучили сумму, за которую готовы приобрести защитника.

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Как информирует Football Italia, миланцы хотят взять сербского футболиста в аренду на полтора года за 10 млн евро с обязательной опцией выкупа за 30 млн. Пока что Фиорентина не согласилась на такие условия.

Ранее уже сообщалось, что Никола является главной трансферной целью Милана на зиму, ведь в межсезонье клубы не сумели договориться. В текущем сезоне в активе Миленковича 7 матчей в Серии А и один забитый мяч. Его контракт с Фиорентиной действует до лета 2022 года.

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