"Томори – талантливый игрок, а у нас есть право его выкупа, но цена слишком высока. Милан в конце сезона примет решение по этому поводу, и мы обязательно все обсудим с руководством Челси. Фикайо стал для нас усилением", – цитирует Мальдини Sky Sports.

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Хотя функционер расчетливо говорит о завершении сезона, итальянская пресса сообщает, что Милан уже решил работать над выкупом Томори. В частности Джанлука Ди Марцио утверждает, что клуб инициировал контакты с Челси для начала оформления полноценного трансфера Томори за прописанные в контракте 28 млн евро.

Однако другие источники сообщают, что Милан не может себе позволить заплатить такую ​​сумму и сначала попытается снизить запросы Челси. Между тем агенты игрока сообщили руководству лондонского клуба, их клиент счастлив в Италии и хочет связать свое будущее с "россонери".

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