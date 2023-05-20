"Россонери" серьезно рискуют остаться без Лиги чемпионов на следующую кампанию, но надеются усилить состав. Для этого нужно избавиться от "лишних" исполнителей и расширить трансферный бюджет. Football Italia со ссылкой на бумажную версию Corriere dello Sport называет 7 фамилий, которые рискуют покинуть Сан-Сиро в межсезонье.

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Дивок Ориджи: победитель ЛЧ и АПЛ достался Милану бесплатно, но дебютный сезон складывается жалко – всего 2 гола в 35 матчах. Клуб охотно выслушает любые предложения по 28-летнему нападающему.

Сержиньо Дест и Тьемуэ Бакайоко: оба вернутся в клубы, которым принадлежат, – Барселона и Челси соответственно.

Астер Вранкс: Милан хотел бы сохранить хавбека, но не за 12 млн евро, которые прописал Вольфсбург. Вероятно, будут переговоры по снижению цены выкупа или новой аренде.

Ясин Адли: поедет в аренду для получения практики, поскольку в Милане почти не играет.

Фоде Балло-Туре и Жуниор Мессиас: считаются хорошими резервистами, но могут уйти в случае интересного предложения.

Напомним, Милан вылетел от Интера на стадии полуфинала ЛЧ, а в чемпионате несколько отвалился от топ-4. За 3 тура до финиша отставание составляет 4 очка.

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