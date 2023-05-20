Милан готов избавиться сразу от 7 игроков – провальный победитель ЛЧ в списке
Милан под давлением слабой концовки сезона готов серьезно почистить состав летом.
"Россонери" серьезно рискуют остаться без Лиги чемпионов на следующую кампанию, но надеются усилить состав. Для этого нужно избавиться от "лишних" исполнителей и расширить трансферный бюджет. Football Italia со ссылкой на бумажную версию Corriere dello Sport называет 7 фамилий, которые рискуют покинуть Сан-Сиро в межсезонье.
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Дивок Ориджи: победитель ЛЧ и АПЛ достался Милану бесплатно, но дебютный сезон складывается жалко – всего 2 гола в 35 матчах. Клуб охотно выслушает любые предложения по 28-летнему нападающему.
Сержиньо Дест и Тьемуэ Бакайоко: оба вернутся в клубы, которым принадлежат, – Барселона и Челси соответственно.
Астер Вранкс: Милан хотел бы сохранить хавбека, но не за 12 млн евро, которые прописал Вольфсбург. Вероятно, будут переговоры по снижению цены выкупа или новой аренде.
Ясин Адли: поедет в аренду для получения практики, поскольку в Милане почти не играет.
Фоде Балло-Туре и Жуниор Мессиас: считаются хорошими резервистами, но могут уйти в случае интересного предложения.
Напомним, Милан вылетел от Интера на стадии полуфинала ЛЧ, а в чемпионате несколько отвалился от топ-4. За 3 тура до финиша отставание составляет 4 очка.
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