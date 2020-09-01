Милан договорился о трансфере Тонали, – СМИ
20:43 - Читати українською
Полузащитник Брешии Сандро Тонали уже определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру.
Президент Брешии Массимо Челлино поставил свою подпись под предложением Милана по Тонали, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Отмечается, что переход будет согласован в ближайшее время после прохождения медицинского осмотра и согласования сделки с "россонери".
В прошлом сезоне Тонали провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 7 результативных передач.
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