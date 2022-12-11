Миланский гранд присматривается к вингеру Шахтера Тете, который сейчас арендован французским Лионом.

Главной трансферной целью "россонери" является Хаким Зиеш, сообщает calciostyle.it . Удачные выступления представителя Челси на ЧМ-2022 подняли его трансферную стоимость, а Милан переплачивать не хочет.

Шахтер может хорошо подзаработать на трансфере легионера в Милан

Альтернативным вариантом является именно Тете, об интересе к которому говорят уже длительное время. Чтобы усилиться 22-летним бразильцем, Милану придется выложить около 20 миллионов евро. Для этого действующие чемпионы Италии планируют продать Жуниора Мессиаса, которого оценивают в 6 млн.

Тете выступает в аренде за Лион, сделка рассчитана до лета 2023 года. Во Франции вингер наиграл 13 поединков, в которых отличился пятью голами и тремя ассистами, но в последнее время потерял роль основного игрока.