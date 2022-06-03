Милан не собирается почивать на лаврах после завоевания чемпионства.

Одним из первых новичков "россонери" может стать 22-летний вингер Брюгге Ноа Ланг, сообщает Сalciomercato.

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Клубы близки к согласованию трансфера за 20 млн евро плюс 3 млн потенциальных бонусов. Сам Ланг будет получать в Милане 2,8 млн евро в год. Одноклубник Эдуарда Соболя уже предупредил о своем уходе, хотя имеет действующий контракт с Брюгге до лета 2025 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Ланг провел 48 матчей, в которых оформил 9 голов и 15 ассистов.

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