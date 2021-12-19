Переговоры Милана с Леау насчет продления контракта до 2026 года, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своем твиттере.

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Отмечается, что португалец решил остаться в составе "россонери", несмотря на то, что имеет сразу два солидных предложения от других клубов.

Добавим, что Леау провел 19 матчей в составе Милана в текущем сезоне во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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