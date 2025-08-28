Милан близок к подписанию звезды Челси – второй самый дорогой трансфер в истории клуба
Форвард Челси Кристофер Нкунку может перейти в Милан.
Кристофер Нкунку оказался в шаге от перехода в Милан. По информации Foot Mercato, итальянский гранд практически договорился с Челси о трансфере французского нападающего.
Неудачник Челси может перебраться в Бундеслигу – клуб готов отпустить разочаровавшего игрока,, за 50 миллионов евро
Лондонский клуб выставил 27-летнего игрока на продажу, и хотя ранее интерес проявляли Бавария и РБ Лейпциг, именно Милан вышел на финишную прямую переговоров.
Сумма сделки составит около 45 миллионов евро, что станет вторым самым дорогим трансфером в истории "россонери". Больше клуб тратил лишь на Рафаэла Леау – примерно 49 миллионов евро. Контракт для Нкунку уже подготовлен – он будет действовать до 30 июня 2030 года.
Француз перебрался в Челси в 2023 году, но не сумел закрепиться в основе. Его статистика в составе Челси – 62 матча, 18 голов и 5 ассистов.
Милан потерпел сенсационное поражение от новичка Серии А – рекорд Модрича и шедевр через себя в ворота "россонери"