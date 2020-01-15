Милан близок к подписанию Ольмо, – СМИ

Полузащитник загребского Динамо Дани Ольмо вскоре может сменить клубную прописку. На испанца претендует итальянский Милан.

Атакующий хавбек может продолжить карьеру в Серии А, утверждает Sportske Novosti.

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"Россонери" якобы готовы отдать за Ольмо 30 млн евро. Руководство Динамо Загреб готово принять такое предложение. Также на переезд на Сан-Сиро согласился и сам полузащитник "синих". Ранее его активно сватали в Барселону, воспитанником академии которой и является Ольмо.

В сезоне 2019/20 Дани Ольмо провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

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