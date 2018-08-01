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Милан Бадель и Хоакин Корреа стали игроками Лацио

12:37 47 Читати українською
Милан Бадель и Хоакин Корреа стали игроками Лацио
Милан Бадель / Фото: ФК Лацио

Лацио объявил о подписании сразу двух футболистов.

Хорватский хавбек Милан Бадель стал футболистом римского Лацио, сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта футболиста с новым клубом пока неизвестны.

Также римляне объявили о трансфере 23-летнего аргентинского нападающего Севильи Хоакина Корреа.

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Италия Трансферы Лацио Лацио Фиорентина Фиорентина Севилья Севилья Милан Бадель Милан Бадель Карлос Хоакин Корреа Карлос Хоакин Корреа
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