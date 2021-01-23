Милан – Аталанта: онлайн-трансляция центрального матча Серии А
В рамках 19-го тура Серии А Милан принимает Аталанту. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 19-го тура Серии А Милан – Аталанта начался в 19:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Милан: Д. Доннарумма – Калабрия, Калюлю, Кьяер, Т. Эрнандес – Кессье, Тонали – Кастильехо, Мейте, Леау – Ибрагимович
Запасные: А. Доннарумма, Тэтэрушану, Мусаккио, Томори, Далот, Крунич, Б. Диас, Хауге, Мальдини, Манджукич, Ребич, Коломбо
Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Джимшити – Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс – Иличич, Пессина – Сапата
Запасные: Росси, Спортьелло, Маэле, Паломино, Руджери, Шутало, Кальдара, Миранчук, Депаоли, Малиновский, Ламмерс, Муриель
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