Милан арендует в Челси Бакайоко

Полузащитник Челси Тьемуе Бакайоко вскоре переедет в Италию.

По информации Sky Italia, Тьемуе Бакайоко ближайшее время должен стать футболистом Милана.

Игуаин забил первый гол за Милан в матче против Реала, за который выступал на протяжении 6,5 лет

Клубы уже согласовали детали аренды, которая будет рассчитана на один сезон. После окончания действия арендного соглашения Милан сможет выкупить 23-летнего футболиста за 35 млн евро.

Отмечается, что "россонери" заплатят за годовую аренду Бакайоко 5 млн евро. Футболист уже прилетел в Италию и завтра должен пройти медобследование.

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В сезоне 2017/18 Бакайоко провел 37 матчей во всех турнирах за Челси, в которых трижды забил и сделал 3 ассиста.

Раніше повідомлялось, що новий наставник "синіх" Мауріціо Саррі готовий продати футболіста.