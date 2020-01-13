Милан арендовал Беговича

Боснийский голкипер Асмир Бегович продолжит карьеру в Серии А.

Милан усилил вратарскую позицию голкипером Борнмута Асмиром Беговичом, сообщает официальный сайт клуба.

Рейна официально присоединился к Астон Вилле

Стороны договорились об арендном соглашении до конца текущего сезона. Последние полгода 32-летний босниец провел в азербайджанском Карабахе.

Напомним, недавно Милан отдал своего опытного вратаря Пепе Рейну в Астон Виллу также на правах аренды.

В чемпионате Азербайджана Бегович провел 10 матчей, в которых пропустил 5 голов.

Лунин пока не может перейти в Овьедо – украинец имеет неожиданную альтернативу в Европе