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Милан арендовал Беговича

13 января 22:33 204 Читати українською
Милан арендовал Беговича
Асмир Бегович / Фото Bleacher Report

Боснийский голкипер Асмир Бегович продолжит карьеру в Серии А.

Милан усилил вратарскую позицию голкипером Борнмута Асмиром Беговичом, сообщает официальный сайт клуба.

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Стороны договорились об арендном соглашении до конца текущего сезона. Последние полгода 32-летний босниец провел в азербайджанском Карабахе.

Напомним, недавно Милан отдал своего опытного вратаря Пепе Рейну в Астон Виллу также на правах аренды.

В чемпионате Азербайджана Бегович провел 10 матчей, в которых пропустил 5 голов.

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