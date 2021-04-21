Милан – Сассуоло – 1:2 – видео голов и обзор матча
23:19 - Читати українською
Милан принимал Сассуоло в рамках 32-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Чалханоглу вывел хозяев вперед красивым обводным ударом, но преимущество сыграло с Миланом злую шутку.
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Ближе к концу матча игрокам Сассуоло удалось выровнять положение, а затем и вырвать победу. Героем встречи стал 21-летний нападающий гостей Джакомо Распадори, который отличился дублем.
После 32-х туров Серии А Милан остается на второй строчке, Сассуоло – 8-й.
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