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Милан – Сампдория – 3:2 – видео голов и обзор матча

28 октября 21:51 106 Читати українською
Милан – Сампдория – 3:2 – видео голов и обзор матча
Милан – Сампдория – 3:2 – видео голов и обзор матча

Милан на Сан-Сиро оказался сильнее Сампдории. Смотрите видео голов и обзор матча.

Милан вырвал победу у Сампдории. Счет открыл Кутроне на 17 минуте, однако уже через 4 минуты Сапонара сравнял счет.

Милан вырвал победу у Сампдории: 10-й тур Серии А, матчи воскресенья

На 31 минуте он ассистировал Квальярелле, который вывел генуэзцев вперед. Впрочем, Игуаин с передачи Кутроне снова восстановил равновесие в матче. А во втором тайме Милан вырвал победу, Сусо отличился забитым голом с передачи Родригеса.

Чемпионат Италии 2018/2019, 10-й тур

Милан – Сампдория – 3:2

Голы: Кутроне, 17 Игуаин, 36, Сусо, 62 – Сапонара, 21 Квальярелла, 31

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Италия10 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Сампдория: Воскресенье 28 октября 2018

Милан
Матч окончен
3 : 2
Сампдория
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