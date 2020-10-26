Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма, а также норвежский форвард команды Йенс Петтер Хауге заразились коронавирусом.

Милан решил вернуть Икарди в Италию – "россонери" планируют создать адский дуэт с Ибрагимовичем

Кроме футболистов положительные тесты накануне сдали еще трое членов команды, сообщает официальный сайт клуба. Все они переносят болезнь бессимптомно и были сразу же отправлены на домашнюю изоляцию. Сегодня вся команда была снова протестирована в соответствии с протоколом – новых положительных результатов выявлено не было.

Уже вечером миланской команде предстоит сыграть домашний поединок против Ромы. Начало матча в 22:45.

Напомним, "россонери" после 4-х туров возглавляют турнирную таблицу Серии А, набрав 12 пунктов. В случае победы над "волками" подопечные Стефано Пиоли смогут оторваться от ближайшего преследователя – Наполи – уже на 4 очка.

Зустріч Ярмоленка та Зінченка, генуезький вояж Інтера перед Києвом, Рурське дербі як шанс для Шальке – топ-матчі вікенду