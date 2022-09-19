Действующий чемпион Италии проиграл в Серии А впервые с 17 января. Смотрите видео голов и обзор матча Милан – Наполи (1:2).

Первый тайм завершился нулями на табло Сан Сиро. Голы пошли после перерыва. Сначала Дест сфолил против Кварацхелии, а Политано реализовал пенальти. Меньян был близок, чтобы отбить, но мяч прошел у него под руками.

Наполи одолел Милан и сместил Малиновского с вершины Серии А – Жиру ответственный за срыв длинной беспроигрышной серии

Милан сравнял – Жиру забил после паса Тео Эрнандеса. Но последнее слово было за неаполитанцами. Вышедший на замену Джованни Симеоне ударом головой принес гостям победу. "Россонери" могли отыграться (в частности, в одном из эпизодов Наполи спас каркас ворот), но счет больше не изменился.

1:2 – Милан проиграл в чемпионате Италии впервые с 17 января. Беспроигрышная серия команды Стефано Пиоли остановилась на отметке 22 матча. Наполи набрал 17 очков и вышел на первое место. У Милана 14 баллов и 5 позиция.