"После завершения матча 1/8 финала Лиги Европы итальянский специалист не скрывал своего раздражения. Пиоли не пожал руку Уле Гуннару Сульшеру и выругался в адрес ассистента рулевого манкунианцев Кирана Маккена.

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На комплимент, что Милан – хорошая команда, Пиоли выдал следующую фразу: "Хорошая команда, х*й. Ты просто засранец, осел! У твоей сестры хорошая команда".

Дело в том, что Пиоли крайне не понравилось поведение соперника на последних минутах матча, в котором его команде нужно было забить гол, чтобы перевести игру в овертайм. Маккена во время пауз всячески задерживал возобновления матча, а в добавленное время выбросил мяч, чтобы не дать Милану разыграть аут.

Что касается недоразумения с Сульшером, то уже в подтрибунном помещении Пиоли сумел найти общий язык с норвежцем. Специалисты пожали друг другу руки и любезно обсудили встречу своих команд.

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