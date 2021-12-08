Для Ливерпуля этот матч не имел никакой турнирной ценности, а Милану наоборот – нужно было только побеждать.

Шахтер – Шериф – 1:1 – видео голов и обзор матча

Быстрый гол хозяев обнадежил фанов "россонери" на еврокубковую весну, но еще до перерыва Салах развеял эти надежды. Во втором тайме Ориги вывел мерсисайдцев вперед и позволил команде Клоппа с максимальным результатом завершить групповой этап.

Милан финишировал последним, набрав всего 4 очка в нынешней кампании.

Атлетико прорвался в плей-офф Лиги чемпионов, Милан проиграл Ливерпулю, Реал одолел Интер и выиграл группу Шахтера