Милан – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча
10:11 - Читати українською
Милан принимал Ливерпуль в рамках заключительного матча группового этапа ЛЧ. Смотрите видеообзор встречи на Футбол 24.
завершено
Мохамед Салах 36’
Дивок Ориджи 55’
36’ Мохамед Салах
55’ Дивок Ориджи
Для Ливерпуля этот матч не имел никакой турнирной ценности, а Милану наоборот – нужно было только побеждать.
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Быстрый гол хозяев обнадежил фанов "россонери" на еврокубковую весну, но еще до перерыва Салах развеял эти надежды. Во втором тайме Ориги вывел мерсисайдцев вперед и позволил команде Клоппа с максимальным результатом завершить групповой этап.
Милан финишировал последним, набрав всего 4 очка в нынешней кампании.
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