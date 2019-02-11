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Милан – Кальяри – 3:0 – видео голов и обзор матча

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Милан – Кальяри – 3:0 – видео голов и обзор матча
Милан – Кальяри – 3:0 – видео голов и обзор матча

Милан на своем поле легко обыграл Кальяри в 23-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Милан – Кальяри на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Милан – Кальяри – 3:0

Голы: Чеппителли, 13, (аг), Пакета, 22, Пйонтек, 62

Хозяева открыли счет благодаря курьезному автоголу. Похже Пакета забил свой дебютный мяч за "россонери", а точку во втором тайме поставил Пйонтек.

Милан крупно переиграл Кальяри: 23 тур Серии А, матчи воскресенья

Благодаря этой победе Милан обогнал Аталанту и поднялся на 4 место из 39 очками, Кальяри с 21 пунктом остался на 15 позиции.

Италия23 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Кальяри: Воскресенье 10 февраля 2019

Милан
Матч окончен
3 : 0
Кальяри
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Италия Видеоновости Кальяри Кальяри Милан Милан Милан - Кальяри
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