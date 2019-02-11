Милан – Кальяри – 3:0 – видео голов и обзор матча

Милан на своем поле легко обыграл Кальяри в 23-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Милан – Кальяри на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 23 тур

Милан – Кальяри – 3:0

Голы: Чеппителли, 13, (аг), Пакета, 22, Пйонтек, 62

Хозяева открыли счет благодаря курьезному автоголу. Похже Пакета забил свой дебютный мяч за "россонери", а точку во втором тайме поставил Пйонтек.

Милан крупно переиграл Кальяри: 23 тур Серии А, матчи воскресенья

Благодаря этой победе Милан обогнал Аталанту и поднялся на 4 место из 39 очками, Кальяри с 21 пунктом остался на 15 позиции.