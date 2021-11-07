Болельщики Милана развернули гигантский баннер перед матчем против Интера, который посвятили работникам медицинской сферы.

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"Благодарность тем, кто сражался за нас на передовой, никогда не сдавался, никогда не жалел себя", – говорится в объяснении пресс-службы "россонери" на официальной странице клуба в Twitter.

До дерби с действующим чемпионом Италии Милан подошел на второй строчке Серии А, уступая Наполи одним зачетным баллом.

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