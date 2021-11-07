Милан – Интер: ультрас "россонери" посвятили зрелищный перформанс врачам, которые боролись с COVID-19
22:47 - Читати українською
Трогательным поступком отличились фаны Милана перед дерби.
Хакан Чалханоглу 11’
11’ Хакан Чалханоглу
Болельщики Милана развернули гигантский баннер перед матчем против Интера, который посвятили работникам медицинской сферы.
Разъяренные фанаты Реала остановили авто Переса – все из-за Мбаппе и Шахтера
"Благодарность тем, кто сражался за нас на передовой, никогда не сдавался, никогда не жалел себя", – говорится в объяснении пресс-службы "россонери" на официальной странице клуба в Twitter.
До дерби с действующим чемпионом Италии Милан подошел на второй строчке Серии А, уступая Наполи одним зачетным баллом.
Мілан – Інтер: Зеєдорф назвав фаворита дербі, захоплюється Златаном і Мальдіні та знає, як зробити вибір гроші/кар'єра
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter