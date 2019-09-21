Милан – Интер Шевченко вспомнил свой звездный час накануне дерби

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с нетерпением ожидает на центральный матч 4-го тура Серии А.

Андрей Шевченко опубликовал раритетное фото в instagram, на котором он в молодости защищает цвета Милана в дерби против Интера.

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"Особые чувства от особого вечера на Сан-Сиро. Уникальный матч с магической атмосферой. Я буду с вами, россонери", – подписал фотографию Шевченко.

Стоит отметить, что в интервью Gazzetta dello Sport 42-летний специалист назвал фаворитом миланского дерби именно Интер.

Напомним, Милан будет принимать Интер в рамках 4-го тура Серии А. Поединок состоится 21 сентября, начало в 21:45.

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