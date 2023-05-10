Милан будет принимать Интер во втором полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/23. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Противостояние между итальянскими грандами состоится уже 10 мая. Стартовый свисток на Сан-Сиро традиционно для ЛЧ прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Милан – Интер

Официальным транслятором еврокубков на территории Украины является медиасервис MEGOGO, который и покажет дуэль Милана и Интера вживую. В 21:00 стартует предматчевая студия.

Кроме того, трансляция будет доступна с переводом на жестовой язык. Также просмотреть поединок можно на Volia TV. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

К слову, ответный матч 1/2 финала между итальянскими коллективами запланирован на 16 мая. Вторую путевку в финал Лиги чемпионов разыгрывают между собой Реал Мадрид и Манчестер Сити.

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