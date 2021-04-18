В рамках 31-го тура итальянской Серии А Милан дожал Дженоа на своем поле. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

"Россонери" удалось забить быстрый мяч на 13-й минуте. Калулу после неудачного исполнения стандарта грудью сбросил под удар Анте Ребичу, а хорват роскошно положил с лета с линии штрафной.

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"Грифоны" отыгрались перед перерывом. Зайц подал угловой в центр штрафной зоны, а Маттиа Дестро головой пробил точно в угол. Однако, во второй половине Милан сумел вырвать победу. Взятие ворот было курьезным: Манджукич пытался пробить головой после подачи углового, но не смог, однако мяч попал в спину Джанлуки Скамакки и залетел в сетку.

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