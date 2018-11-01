Милан – Дженоа – 2:1 – видео голов и обзор матча

В перенесенном матче 1 тура Милан дома на последних секундах матча переиграл Дженоа. Смотрите видео голов и обзор матча.

Милан в перенесенном матче 1 тура Серии А дома принимал Дженоа. Уже на 4-й минуте Сусо открыл счет во встрече, а во втором тайме Алессио Романьоли отличился в обе стороны. Сначала защитник поразил собственные ворота, а на 90+1 фантастическим ударом с лета принес победу "россонери".

Милан победил Дженоа и поднялся в зону Лиги чемпионов

Милан после 10 туров имеет 18 очков и занимает 4 место в турнирной таблице, Дженоа на 11 позиции с 14 пунктами.

Чемпионат Италии 2018/2019, 1-й тур

Милан – Дженоа – 2:1

Голы: Сусо, 4, Романьоли, 90+1 – Романьоли, 56 (автогол)