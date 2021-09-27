Итальянский Милан не смог избежать кадровых потерь перед поединком 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико.

Форвард Златан Ибрагимович не поможет "россонери" в поединке с чемпионом Испании, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Ветеран не успел восстановиться после травмы. Швед получил травму еще в 3-м туре чемпионата – он вышел на 30 минут против Лацио, успел забить, но получил повреждение ахиллова сухожилия. Златан сейчас занимается индивидуально. Полноценное возвращение Ибрагимовича состоится, очевидно, уже после международной паузы в октябре.

К слову, матч Милан – Атлетико состоится во вторник, 28 сентября. В стартовом туре "россонери" уступили Ливерпулю (2:3) на выезде.

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