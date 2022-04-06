Украинский защитник Эвертона заработал пенальти на 38-й минуте матча против Бернли.

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Миколенко ворвался в штрафную и наткнулся на ногу Аарона Леннона. Главный судья Майк Дин сразу не поверил Виталию, продолжив матч. Впрочем, VAR посоветовал арбитру пересмотреть эпизод, и Эвертон получил право на пенальти. Ришарлисон четко пробил с "точки".

Добавим, что для Миколенко это восьмой матч и первое результативное действие в составе Эвертона.

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