Миколенко заработал пенальти и первое результативное действие в Англии – арбитр поверил украинцу только после повтора
22:30 - Читати українською
Виталий Миколенко наконец-то открыл счет своим результативным действиям в Англии.
12’ Натан Коллинз
57’ Джей Родригес
86’ Максвел Корне
Ришарлисон 18’
Ришарлисон 41’
12’ Натан Коллинз
18’ Ришарлисон
41’ Ришарлисон
57’ Джей Родригес
86’ Максвел Корне
Украинский защитник Эвертона заработал пенальти на 38-й минуте матча против Бернли.
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Миколенко ворвался в штрафную и наткнулся на ногу Аарона Леннона. Главный судья Майк Дин сразу не поверил Виталию, продолжив матч. Впрочем, VAR посоветовал арбитру пересмотреть эпизод, и Эвертон получил право на пенальти. Ришарлисон четко пробил с "точки".
Добавим, что для Миколенко это восьмой матч и первое результативное действие в составе Эвертона.
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