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Миколенко заинтересовал Ювентус, Интер и Наполи – есть одна проблема

17:50 - Читати українською
Миколенко заинтересовал Ювентус, Интер и Наполи – есть одна проблема
Виталий Миколенко / Сайт Динамо

Левый защитник Динамо Виталий Миколенко пользуется большим спросом среди грандов Серии А.

Ювентус, Интер и Наполи заинтересованы в услугах 21-летнего игрока сборной Украины, информирует журналист Николо Скира.

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Большой проблемой для клубов Серии А является отсутствие у Миколенко паспорта гражданина ЕС. Чтобы подписать молодую звезду Динамо, им придется приносить в жертву кого-то из своих игроков без европейской прописки.

К слову, контракт Миколенко с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. Динамо хочет выручить 35 млн евро. В прошлом сезоне Виталий провел 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 9 млн евро.

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