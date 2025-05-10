Миколенко забил первый гол в сезоне – видео красоты от украинского защитника Эвертона
Защитник Эвертона Виталий Миколенко сумел отличиться забитым мячом в составе своей команды.
В субботу, 10 мая, в рамках 36-го тура АПЛ Фулхэм принимает Эвертон. Хозяева открыли счет уже на 17-й минуте, однако “ириски” ответили в компенсированное время первого тайма – и сделал это украинец Виталий Миколенко.
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Защитник получил передачу от партнера и из-за пределов штрафной пробил низом – мяч точно залетел в угол ворот. Для Миколенко это первый гол в нынешнем сезоне.
К слову, Миколенко в этом сезоне за Эвертон сыграл 34 матча, не считая сегодняшний, в которых отдал 2 ассиста.
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